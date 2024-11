Nissan Juke, crossover in giallo da 99 euro al mese

Per quanto riguarda le tecnologie di sicurezza, da segnalare il Lane Departure Warning ora di serie su tutte le versioni; l'Emergency Lane Keep - di serie su Tekna e opzionale sulle altre versioni, ad eccezione di Acenta - che fa vibrare il volante quando la vettura si avvicina troppo al limite della corsia e poi corregge automaticamente la traiettoria qualora non lo faccia il guidatore; la telecamera posteriore, ora di serie su tutte le versioni, che proietta immagini sullo schermo centrale, e con risoluzione che è passata da 0,3 a 1,3 megapixel; l'Around-View Monitor, che combina le immagini di quattro telecamere perimetrali e fornisce una vista dall’alto della vettura, molto utile nelle manovre a bassa velocità, è disponibile a partire dalla versione N-Connecta.