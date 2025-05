Audi A6 Avant ora è endotermica

La casa dei Quattro Anelli non si fa sorprendere dal mercato e dopo aver presentato la versione elettrica della sua ammiraglia in formato famiglia, la A6 Avant e-tron, ha messo in commercio anche una versione con motore endotermico, l’A6 Avant, e ovviamente anche berlina A6, con motori benzina e Diesel. La sesta generazione della vettura è realizzata sulla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) mentre la vettura 100% elettrica è sulla PPE. Un elemento che già distingue le due vetture, oltre ovviamente anche a scelte di design che le rendono simili ma che enfatizzano le loro diversità in modo abbastanza chiaro. I progettisti hanno lavorato per la A6 Avant in modo particolare sull’aerodinamica, ottenendo il valore di 0,25, il più basso per una vettura Audi station wagon con motore a combustione. Risultato ottenuto grazie alle grandi prese d’aria e a quelle di raffreddamento regolabili nella parte anteriore, ma anche dallo spoiler sul tetto e dai pannelli aerodinamici ai lati del lunotto posteriore. La linea comunque riprende molto delle tradizionali Avant del Gruppo con l’utilizzo delle più moderne tecnologie come i fari a Led Digital Matrix abbinati a luci posteriori dotate della tecnologia Oled, in grado anche di inviare segnali a chi segue. I proiettori utilizzano circa 1,3 milioni di microspecchi che cambiano orientamento sino a 5.000 volte al secondo, garantendo un’accurata illuminazione anche in curva senza abbagliare gli altri. Anche la tecnologia a bordo è quella già vista nella versione elettrica con la presenza a bordo dell’architettura elettronica E3 1.2 dotata di una velocità di calcolo superiore, e l’assistente vocale che utilizza ormai l’immancabile intelligenza artificiale ChatGPT. Gli interni confermano la qualità premium della vettura con tanto spazio anche per le persone sedute sui sedili posteriori e per il baule che ha una capienza che va da 466 litri e a 1.497 abbattendo i sedili posteriori. Come gli ultimi modelli Audi anche la plancia della A6 è caratterizzata dal grande schermo composto da quello di 11,9” per il guidatore a quello di touch del sistema di infotainment da 14,5”, optional quello del passeggero da 10,9”. Tre le tipologie di allestimenti: Business; Business Advanced; S Line Edition.