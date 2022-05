Cooltra: allo stadio si va in scooter sharing

Roma, 4 Maggio 2022 – Olimpico sold out per Roma-Leicester, in occasione del ritorno di Conference League sono stati venduti 62.000 biglietti. La partita, un pass per la finale di Tirana, sarà uno degli eventi più caldi dell’anno. Ma non solo dal punto di vista sportivo, lo sarà anche per la mobilità della Capitale.

La buona notizia è che i tifosi italiani nel 2022 allo stadio ci vanno in scooter sharing.

Cooltra - che in Italia detiene il 75% di quota di mercato della mobilità sostenibile su due ruote e ha permesso un risparmio di 801 tonnellate di CO2 nella città di Roma e 1078 in quella di Milano dal suo ingresso in italia del 2017 - per il 5 Maggio si aspetta di triplicare le corse nei pressi dello stadio del Foro Italico, in occasione della semifinale di Conference League. L'operatore leader nel campo degli scooter 'condivisi' ha infatti registrato da inizio anno un incremento medio di +256% dei viaggi in scooter sharing in occasione delle partite giocate all’Olimpico e San Siro che fa ben sperare.

Queste le previsioni di Enrico Pascarella, B2C Italy Regional Manager di Cooltra, che afferma "Nel 2022 abbiamo registrato un incremento notevole del numero di viaggi da e per i principali stadi nazionali. Ad esempio, lo scorso 25 Febbraio, in coincidenza con Milan-Udinese, nei 500 metri intorno a San Siro sono stati movimentati +505% scooter elettrici rispetto alla media giornaliera. Cifra che sale a +974% in occasione della partita Roma-Bodø del passato 14 Aprile. Per il match Roma-Leicester del 5 Maggio ci aspettiamo di triplicare le corse in scooter sharing attorno allo Stadio Olimpico.”

Andare allo stadio e curare il “mal d’aria” delle città

Lo scorso anno ha visto la più grande crescita di sempre di ciclomotori in condivisione, che hanno raggiunto un totale di 110.000 veicoli. A livello globale, due su tre di questi scooter sono guidati in Europa (fonte: Global Moped Sharing Market Report 2021).

Un trend questo che sembra accompagnarci anche nel corso del 2022: nel primo trimestre dell’anno in Italia si è registrato un +35% nelle soluzioni di micromobilità in condivisione (fonte: Comitato Direttivo Assosharing).

Il crescente ricorso allo scooter sharing è una delle soluzioni per combattere l’inquinamento da smog nelle città italiane. Dati preoccupanti in questo senso sono stati rilevati da Gennaio a Marzo 2022: Roma e Milano hanno registrato livelli superiori alla media di biossido d'azoto (No2), un gas sprigionato principalmente dalla combustione dei motori a diesel, che ha superato di 23 e 29 punti i limiti previsti dall’Organizzazione mondiale della sanità (10 µg/mc).

“L’accesso allo stadio Olimpico genera spesso criticità, come congestionamenti e difficoltà di parcheggio con un conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico. Noi di Cooltra vogliamo essere al fianco dei tifosi, e dei cittadini, non solo durante la partita, ma anche prima e dopo. Per questo i nostri clienti potranno parcheggiare i nostri e-scooter nelle vicinanze dello stadio con condizioni e tariffe vantaggiose” continua Pascarella. “Lo sport da sempre ha un forte potenziale educativo e ci rende orgogliosi vedere sempre più tifosi ricorrere alla mobilità sostenibile, anche e soprattutto in momenti di grandi difficoltà per la viabilità cittadina, come i grandi eventi sportivi".