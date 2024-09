Romana Auto, quanti vantaggi con Metrebus Card

Bisogna partire da una premessa: i mezzi pubblici sono fondamentali per tantissimi cittadini, tra coloro che non hanno possibilità di acquistare un’auto o chi semplicemente decide di utilizzarli per maggiore comodità. Gli autobus e i tram rappresentano un’ottima soluzione per spostarsi in città, soprattutto a Roma, ma non possono certo arrivare dappertutto. Mettiamo il caso che un cittadino abbia l’esigenza di arrivare in una zona periferica. Sarà sicuramente costretto a dover prendere non meno di tre diverse linee, per poi infine soltanto avvicinarsi alla destinazione e proseguire a piedi.