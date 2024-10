Romana Auto lancia Promozione Anticipo Zero

Come accennato precedentemente, Romana Auto ha vari punti vendita nel Lazio: è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962, ma negli ultimi anni ha aperto una sede ad Albano Laziale e una a Viterbo. Per scoprire tutti i dettagli della promozione Anticipo Zero e vedere dal vivo la gamma di veicoli disponibili, è opportuno recarsi direttamente nel punto vendita più vicino, lasciandosi conquistare dall’offerta competitiva, i vantaggi dell’anticipo zero e l’esperienza di un concessionario storico.