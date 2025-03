La Grande Panda protagonista del weekend a Roma!

Gli showroom di Viale Manzoni 67 e Via della Magliana 375 ospiteranno un “Porte Aperte” speciale, dove i visitatori avranno l’opportunità di scoprire tutte le caratteristiche del nuovo modello e di effettuare test drive.

La Nuova Grande Panda, con un design rinnovato, una tecnologia all’avanguardia e una dotazione di sicurezza avanzata, è pronta a conquistare chi cerca una vettura versatile, comoda e sicura, perfetta per la vita di tutti i giorni.



Cosa ti aspetta:

Esposizione del veicolo: scopri tutte le novità della nuova Grande Panda, dalla sua linea esterna rinnovata agli interni moderni e funzionali.

Test drive: vivi un’esperienza unica al volante della nuova Panda 100% elettrica. Dei driver esperti ti guideranno in un test drive per farti provare le performance e il comfort della vettura.

Offerte speciali: durante il weekend approfitta di vantaggi esclusivi e offerte pensate per te.

Radio in-store: sabato 29 marzo segui le dirette in esclusiva di Radio Sei e Rete Sport per vivere un'atmosfera dinamica e accogliente in tempo reale.

Welcome coffee: per accoglierti nel migliore dei modi, un welcome coffee ti aspetta all’arrivo per rendere ancora più piacevole la tua visita.

Gli showroom Stellantis &You Roma sono pronti ad accoglierti per un fine settimana all'insegna della scoperta e della passione per le auto. Non perdere l’occasione di essere tra i primi a vedere la nuova Grande Panda e di scegliere la tua prossima auto!



Per maggiori informazioni potrai scrivere alla mail stellantisandyouroma@stellantis.com o seguire le pagine ufficiale di Stellantis &You Roma su Facebook e Instagram