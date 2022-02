GPL e metano: una scelta sempre conveniente

Le auto GPL più vendute

In questo inizio del 2022 sono in molti ancora a scegliere il GPL. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'auto più venduta con questa alimentazione è la Dacia Sandero, con oltre 20mila immatricolazioni, seguita da un'altra vettura della Casa romena, la Duster. Terzo e quarto gradino del podio per due Renault, Captur e Clio, mentre il quinto posto è conquistato dalla Fiat Panda. Seguono poi Lancia Ypsilon, Kia Sportage, Kia Stonic e Kia Picanto. A chiudere la top ten troviamo l'intramontabile Ford Fiesta. Per il settore metano, mese da record per la Seat Arona, che è il modello più venduto davanti alla Volkswagen Polo. Seguono poi Skoda Kamiq, Seat Ibiza, Skoda Octavia, Volkswagen up!, Golf, Fiat Panda, Audi A3 e Skoda Scala.

Gli interventi per installare impianti a gas

Se volete un'auto a GPL ma non volete comprarne una nuova, potete rivolgervi ad alcune officine specializzate che, in poco tempo e con una spesa assolutamente contenuta, sono in grado di rivoluzionare anche l'auto più obsoleta, per trasformarla in un'auto GPL (o a metano) dalle ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Ed è così che, nel panorama dell'impiantistica riservata alle auto, esistono dei circuiti specializzati, come ad esempio il Circuito Officine Lazio Gas, i professionisti del Gas, leader nel mercato di Roma con il prodotto in esclusiva di Autogas Italia, che opera nel settore dell'eco-sostenibilità e che facilita l'installazione degli impianti a gas GPL e Metano. Per avere un'auto così alimentata, è possibile dunque installare un impianto sulla propria vecchia auto, con costi contenuti e ammortizzabili in breve tempo. Rispetto alle auto a benzina e Diesel, queste sono protagoniste di vantaggi molto significativi, che si palesano in un primo momento quando si tratta di recarsi dal distributore per fare rifornimento. GPL e metano, infatti, hanno dei costi decisamente più contenuti. A tal proposito, diamo un po' di numeri: i veicoli a gas naturale possono girare liberamente senza limitazioni di traffico, anche nei centri storici. Questo perchè le emissioni delle auto a metano corrispondono a circa il 30% in meno rispetto al Diesel, il 25% rispetto alla benzina e 10% in meno rispetto al GPL. Senza contare che non c'è produzione di idrocarburi incombusti, come IPA e benzene.

Un'alimentazione green

Chi sceglie un impianto del genere può godere anche di indubbi vantaggi di tipo ambientale, in quanto un'auto GPL o a metano inquina di meno, permettendo così di salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. Infatti entrambe le tipologie producono pochissime emissioni di CO2. Per quanto riguarda il bollo auto, in certe Regioni, le vetture a metano sono più avvantaggiate, in quanto hanno l'esenzione permanente dal pagamento di questa tassa. Un'opportunità che sarebbe da pazzi lasciarsi sfuggire. Vantaggio che gli automobilisti sembrano apprezzare molto, visto che con un'auto GPL o a metano, è possibile transitare in zone che invece sono vietate a chi possiede vetture Diesel o a benzina (come ad esempio, in occasione dei blocchi della circolazione del traffico decise dalle amministrazioni comunali). Per tutte le auto a benzina vi è la possibilità di rivolgersi alle aziende specializzate del settore, come il Circuito Officine Lazio Gas, che in poco tempo sarà in grado di fornire alla clientela gli impianti a GPL e a metano da allestire sulla propria auto, iniziando così da subito a percorrere la virtuosa via del risparmio. Forniscono inoltre assistenza ai propri clienti a 360°, anche attraverso l'operato di strutture convenzionate. Tra i servizi offerti, vi è anche l'opportunità di sostituire i vecchi impianti GPL e di effettuare un ricollaudo dei serbatoi a metano. Insomma, oggi esistono queste realtà che sono perfettamente in grado di venire incontro alle esigenze davvero di tutti gli automobilisti.