Roma, Via Crucis in zona Colosseo: traffico chiuso e linee bus deviate

Il tanto agognato “ritorno alla normalità” che tutti aspettavamo è rappresentato quest’anno anche dall’evento pasquale più atteso dai romani: la via Crucis per le suggestive strade del centro della Capitale. Domani 21 aprile, Papa Francesco celebrerà l’evento nei pressi del Colosseo, con numerose aree e strade chiuse per motivi di sicurezza dove non sarà quindi possibile sostare e non potranno transitare i mezzi pubblici. Ecco tutte le variazioni al traffico pubblico e privato:

Per chi si sposta a piedi

Prevista la chiusura di piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Agnesi, via Nicola Salvi, via degli Annibaldi, via del Colosseo, Vittorino da Feltre, largo Peikov, via del Fagutale e le aree archeologiche del Palatino e dei Fori Imperiali. L’accesso a queste aree è prevista solo dopo l’attraversamento di varchi di pre-filtraggio.

Traffico pubblico e privato

Dalle prime ore di questa notte sarà vietato sostare con la propria automobile in via Miranda, via del Tempio della Pace, via delle Terme di Tito e via del Monte Oppio. Saranno chiuse al traffico privato e pubblico via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna da Colosseo a San Gregorio, via di San Gregorio da Celio Vibenna a Porta Capena e via Cavour verso Fori Imperiali da largo Venosta a largo Corrado Ricci. Via di San Gregorio e via Celio Vibenna continueranno ad essere transitabili da Porta Capena verso il Colosseo fino alle ore 15.

Per quanto riguarda le linee bus, dalle 13 saranno previste deviazioni per 3Bus, 51, 81,85,87 e 118. Chiusa anche la stazione metro B Colosseo.

