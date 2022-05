Roma, chiusure in centro e ai Castelli per girare Fast&Furious 10

Fast & Furious a Roma

Per quattro giorni, a partire da mercoledì 4 maggio fino a sabato 7, verranno transennate una dozzina di strade dal Lungotevere Aventino fino al Teatro Marcello, comprendendo anche via de' Funari, via degli Astalli e piazza Campitelli. Inoltre, tra le ore 5 e le 9 dei giorni delle riprese, verranno anche sospesi i bus che passano per via dei Fori Imperiali, mentre saranno deviate per tutto il periodo di transenne le linee bus 51, 75, 85, 87 e la navetta sostitutiva della Metro B. Largo Corrado Ricci sarà interessato da divieto di sosta h24 ambo i lati pena rimozione, nel tratto e verso compreso tra l'intersezione stradale con via del Colosseo e via dei Fori Imperiali. Stesso divieto a via Cavour, tra il civico 261 e il civico 313 (eccetto mezzi tecnici), via del Colosseo, tra il civico 13 e l'intersezione stradale con via delle Carine, e largo Agnesi, dall'incrocio con via delle Carine e nel tratto compreso tra via del Cardello e l'intersezione con via Vittorino da Feltre. Divieto di parcheggio anche in via degli Annibaldi.

Vin Diesel a Genzano

Ancora più curioso il fatto che, tra il 16 e il 17 maggio, il set si sposterà invece a Genzano di Roma, nella zona dei Castelli Romani a sud-est della Capitale. In questo caso le chiusure interesseranno l’area che va da via Belardi a via Buozzi, centro della cittadina, ma potrebbero allargarsi alle zone limitrofe. Il Comune ci ha tenuto a specificare con una nota ufficiale che “i cittadini e le attività interessate saranno prontamente avvisate con un crono programma su cui amministrazione e produzione stanno lavorando con attenzione da tempo affinché siano minimizzati al massimo i disagi inevitabili per realizzare delle riprese su questa scala e di questo livello. Per questa ragione i contatti in particolare con le attività produttive presenti sulle vie del set sono state già avviate nelle scorse settimane dalla produzione e continueranno nelle prossime”. Il piccolo Comune incasserà 48mila euro per fungere da location.

