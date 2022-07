Roma, arriva l’Ecopass dal 2024: un ticket per entrare in Centro

Il 2024 sarà un anno di veri cambiamenti per Roma, con nuove regole a favore dell’ambiente. Uno dei problemi della Capitale, come del resto in tutte le grandi città dove l’uso di veicoli è quasi obbligatorio se ci si vuole spostare serenamente, è l’inquinamento. Lo smog. Perciò, per cercare di ridurlo, la giunta Gualtieri ha concordato per far entrare in vigore l’Ecopass, un permesso a pagamento che serve per poter accedere all’intero del centro della città e circolare. Questa soluzione è nuova per Roma, ma in realtà era già stata adottata a Milano. Ma non è finita qui perché alcune novità ci saranno già per novembre 2022 e riguarderanno la circolazione dei veicoli che più inquinano. Ma andiamo con ordine.