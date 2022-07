Stadio della Roma a Pietralata: dove nascerà e come raggiungerlo

Attraverso un comunicato ufficiale la AS Roma ha annunciato la presentazione di una bozza di progetto per la realizzazione di uno stadio nell’area comunale della zona di Pietralata , nella zona est della Capitale raggiungibile anche attraverso 2 stazioni della metro e dalla stazione Tiburtina.

Dopo gli scandali che hanno coinvolto la Roma in merito alla volonta di costruire uno stadio a Tor di Valle, la società giallorossa non cambia ambizione, ma zona. Il nuovo impianto, capace di contenere tra le 55mila e le 60mila persone, disporrebbe anche di un hotel, un ristorante e un centro commerciale. Secondo la bozza di progetto presentata insieme a Roma Capitale, lo stadio sorgerebbe in una zona di 120 ettari attualmente abbandonata e lasciata nel totale degrado. L’area, di proprietà della stessa Roma Capitale, sorge nei pressi di via dei Monti Tiburtini e si potrà quindi raggiungere attraverso l’omonima stazione della metro B e attraverso la Quintiliani. Inoltre, attraversando un ponte pedonale, si può arrivare nell'impianto anche dalla stazione Tiburtina.

