Roma, nuovi orari bus e metro A, B e C: dal 6 agosto prolungate le corse per l'estate

Ci sono novità per quanto riguarda gli orari delle metro e alcune linee di autobus e tram. Infatti sembra proprio che dal prossimo weekend di agosto, quindi il venerdì e il sabato, le metro A, B, B1, e C avranno come orario di chiusura l’1,30 di notte. Alla fine del servizio metro, rimangono garantite le linee bus nMA (per la metro A), nMB per la B, nMB1 per la B1 e nMC per la C, che percorrono lo stesso tragitto. Sempre il venerdì e il sabato, l’orario si allunga anche per chi deve spostarsi con la linea 8 che attualmente invece di essere tram è autobus, per una serie di lavori di rinnovo dei binari. In questo caso da da Piazza Venezia, l’ultima corsa partirà alle ore 3,26; mentre dal Casaletto alle 3,00.