Stellantis &You e un derby green

La bicicletta è sempre stata un messaggio: ha trasportato nel giro dei copertoni e nella ruota di pavone dei raggi un messaggio i cui tanti contenuti vanno sintetizzati sotto il comune denominatore della civiltà. Perché se ci pensiamo bene, la bicicletta ha vissuto le tante evoluzioni dei suoi materiali, del suo design, delle sue possibilità di utilizzo sempre restando, di fondo, uguale a se stessa. Un mezzo di locomozione al tempo stesso essenziale, romantico, inno alla vita sana e all'aria aperta; a un ambiente da rispettare e non da depredare brutalizzandone l'atmosfera. È una riscoperta per i tanti che hanno deciso di ricominciare a spostarsi su due ruote azionate da pedali, anche elettricamente all'occorrenza; è una scoperta per chi non aveva mai pensato che potesse trattarsi di un'opzione realmente valida come mezzo di locomozione in città.

L'iniziativa

È stato, dunque, bello e significativo vedere nelle ore che hanno preceduto il derby calcistico della Capitale, Roma-

Lazio, tanti giovani testimonial di Stellantis &You, concessionaria retail dell'azienda Stellantis, che hanno popolato le aree attorno all'Olimpico di tante biciclette, usate per distribuire lo speciale derby "Stracapitale" del Corriere dello Sport-Stadio. Un felice paradosso, nel pomeriggio in cui tutto il quadrante attorno allo stadio era stretto nella morsa del traffico e di conseguenza dello smog; un messaggio di simpatia, tutela dell'ambiente e attenzione allo stesso, semplicità e riscoperta di quello che può essere anche un piacere quotidiano, oltre che un'opzione per gli spostamenti individuali.

Stellantis and You Sales and Services, la nuova realtà automotive della Capitale

Valori

La portata simbolica dell'iniziativa, patrocinata dalla nota holding multinazionale olandese produttrice di autoveicoli, ha voluto raggiungere l'obiettivo costituito dal grande impatto che il pubblico avverte quando viene raggiunto dal messaggio di due "mondi" che dialogano: quello automobilistico, portatore di progresso nel secolo scorso, paradigma stesso della modernità e della rivoluzione industriale, con il simbolo senza tempo della bicicletta, che in questo caso è veicolo non soltanto per il tradizionale utilizzo, ma anche in senso letterale, in quanto trasmette tutta quella simbologia di valori naturali, ambientali, civili, per la tutela dei quali proprio il mondo automobilistico oggi sta adattando se stesso aggiornando di continuo la sua soglia di ecosostenibilità. Le bici allo stadio con lo speciale del Corriere dello Sport-Stadio distribuito ai tifosi delle due squadre capitoline: un modo per sentirsi e far sentire anche gli altri più civili.

Dal 12 novembre nuovo showroom a Viale Manzoni

