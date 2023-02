Autocentri Balduina: quando la tecnologia è per tutti

Un nome che non ha certo bisogno di tante presentazioni: Autocentri Balduina è la concessionaria di fiducia dei romani fin dal 1962. Da più di 60 anni, dunque, un'assoluta garanzia di qualità per chi, nel Lazio, desidera acquistare autovetture a marchio Audi, Volkswagen, Porsche e Skoda. La concessionaria mette a disposizione dei propri clienti anche uno straordinario parco di vetture usate, tutte rigorosamente certificate. In più, una fornita area service per la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria vettura.

Il Tech Pack

E le iniziative in programma sono davvero numerose: sabato 25 e domenica 26 febbraio ecco l'atteso appuntamento con "Porte Aperte" da Autocentri Balduina. Un imperdibile momento per visitare gli ampi saloni e lo showroom della concessionaria, con la possibilità di toccare con mano tutta la qualità targata Autocentri Balduina. In particolare, la concessionaria sarà lieta di presentare un’eccezionale promozione: la nuova Volkswagen T-Roc 1.0 TSI R-Line 110 CV verrà offerta con Tech Pack in omaggio. Nello specifico, il pacchetto comprende: videocamera per retromarcia "Rear View", sistema di apertura chiusura e avviamento senza chiavi "Keyless" e Climatronic. Volkswagen T-Roc 1.0 TSI R-Line 110 CV, da Autocentri Balduina, ha anche altre fantastiche condizioni di vendita: il Progetto Valore Volkswagen prevede rate da 289 €/mese con un anticipo di 6.200 euro, 45.000 km e rata finale di 18.514 €. E, grazie agli sconti promossi dalla concessionaria, Nuovo T-Roc R-Line 1.0 TSI 110 CV, che ha un prezzo di listino di 31.650 €, viene oggi proposto a 29.275 €. L'offerta è valida fino al 28.02.2023. Un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire. Nuovo T-Roc da Autocentri Balduina