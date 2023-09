Sciopero 18 settembre a Roma: metro e bus a rischio per 24 ore

Lunedì 18 settembre 2023 il trasporto pubblico di Roma è a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail e Cobas Lavoro Privato . L’agitazione nella Capitale interesserà la rete Atac e i bus della Roma Tpl, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizi o, e come di consueto saranno rispettate le fasce di garanzia (da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20). Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

I motivi dello sciopero

Come informano dal Sindacato Generale di Base (Sgb) le motivazioni dello sciopero vogliono rivendicare “un aumento salariale di 300 euro”. “La riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario; la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro” e “per rivendicare un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del Trasporto pubblico e per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto”.

Come cambia il trasporto pubblico

Nella notte tra domenica e lunedì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee N). Sarà invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Non saranno assicurate le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Nella notte tra lunedì e martedì sarà garantito il servizio delle linee bus notturne; non garantite dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

