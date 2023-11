Roma, nuova domenica ecologica il 3 dicembre: chi può circolare

Roma sta per vivere la sua seconda domenica ecologica della stagione invernale: il blocco del traffico è previsto per il 3 dicembre, con limitazioni alla circolazione nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le prossime domeniche ecologiche sono previste per il 14 gennaio, 25 febbraio e 24 marzo 2024.