A Roma arriva la Befana: bus deviati e limitati, tutte le info e gli orari

Gli autobus deviati e sospesi

Per la “Befana Acrobatica 2024”, che sarà a Fonte Nuova, sarà chiusa al al traffico via Nomentana, nel tratto compreso tra via Primo Maggio e via G. Parini. Sarà modificato il percorso della linea 337, mentre saranno sospese le fermate 73854-73855-73856-73857-73858-73816-73817-73818-78321-73819. Ci sarà anche la manifestazione podistica “Corri per la Befana”, la quale inizierà alle ore 9.30 fino a cessate esigenze, che si svolgerà sul seguente itinerario: via Lemonia (partenza), circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova, viale Appio Claudio, via Lemonia (arrivo).

Le linee bus modificate saranno: 118-451-520-558-559-654-664-C11. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si svolgerà poi una gara podistica nell’aria di Villa Borghese. Le le linee bus che saranno deviate sono: C3-89-490-495-590. Mentre quelle limitate sono: 61-120F-150F-160. Infine, dalle ore 10.00 a cessate esigenze, avrà luogo la 37esima edizione del corteo storico folcloristico denominato “Viva la Befana” che, dall’area di Castel Sant’Angelo, raggiungerà piazza San Pietro, dopo aver percorso via della Conciliazione. Possibili rallentamenti o deviazioni per le linee 23-280.

