Blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare il 25 febbraio 2024

È previsto per domenica 25 febbraio il blocco totale del traffico a Roma nella Ztl Fascia Verde, attivo dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 e sarà consentito circolare solo ad alcune categorie di auto. Un blocco richiesto dal Campidoglio per migliorare la qualità dell’aria (preoccupano molto i dati di alcune centraline per il rilevamento dell’inquinamento, che hanno superato i limiti Pm10) ed evitare giornate intere di stop alla circolazione come era accaduto a inizio mese.