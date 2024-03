Roma, Metro B, in arrivo nuovi treni: la situazione

Da diverso tempo la metro B di Roma sta creando svariati disagi agli utenti che la frequentano con assiduità. Anche le corse mattiniere sono spesso soggette a ritardi, facendo sembrare le attese infinite e generando problemi per chi deve andare a lavoro. Questo perché ci sono meno treni del previsto , ma quello che ad oggi si chiede, almeno da quanto emerso dalle parole di Eugenio Patané e dall'Atac, intervenuti sull'argomento caldo, è di aspettare quest'estate per avere un miglioramento della situazione, specie sul fronte tempi d'attesa.

La situazione treni

Dovrebbero infatti essere potenziati i convoglio, che da 16 treni ad ora disponibili passerebbero a 20, o forse addirittura 21. La mancanza di disponibilità dei treni deriva da due fattori precisi che si sono incrociati: le revisioni obbligatorie dei Caf400 e lo slittamento della consegna dei nuovi treni. Il piano mantenutivo messo a punto vedeva la disponibilità di materiale rotabile in coincidenza con la manutenzione dei mezzi già presenti. Paolo Carrillo, ingegnere dell’Atac collegato in commissione ha detto che però “questo non è accaduto, il piano manutentivo ha penalizzato il servizio”.

In questo caso, per cercare di far pesare meno l'inconveniente, sono stati modificati nell'estate 2023 i piani mantenutivi, in cui sono stati eliminati tutti gli interventi di secondo livello. Ad ogni modo, Atac dice che a breve saranno attivati alcuni convogli derivanti dalla revisione intermedia tra maggio e giugno. Così i treni dovrebbero “attestarsi tra i 18 ed i 20 convogli” per arrivare “a circa 20-21 treni entro la fine del 2024”. Il programma di revisione intermedia dovrebbe invece ultimarsi a metà 2025, con la metro B che fino a quel momento dovrebbe possedere 24/25 treni attivi.

Sciopero a Roma mercoledì 24 gennaio: info e orari per metro e bus