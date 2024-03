Roma, blocco del traffico per domenica 24 marzo: tutte le info

Il traffico nella Capitale si prepara a subire il quinto e ultimo stop della stagione invernale, con l'arrivo di una nuova domenica ecologica fissata per il prossimo 24 marzo. Come di consueto, l'obiettivo è quello di ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico in città.

Fasce orarie e veicoli che potranno circolare

L'orario del blocco del traffico è fissato dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Le deroghe al provvedimento contemplano, come già avvenuto in passato, i veicoli elettrici o ibridi, quelli monofuel a metano o gpl, nonché i veicoli bi-fuel trasformati, purché marciati a gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive. Sono esenti anche i veicoli a benzina classe Euro 6, i ciclomotori con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive, e i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive. Per ulteriori dettagli sulle deroghe previste per altre categorie di veicoli, si rimanda all'ordinanza consultabile sul sito di Roma Capitale.

