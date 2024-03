Ibride, storiche e dal look seducente: i nuovi modelli

Jeep Avenger E-hybrid, adesso anche ibrida Dopo l’elettrica e la 100 cv la Casa americana presenta la versione mild hybrid. Stessa potenza del motore 1.2 turbo benzina ma con in più l’apporto del mild hybrid. Così la terza variante di Avenger, dopo l’elettrica e la 100 cv, arriva sul mercato. La E-Hybrid riduce i consumi del 15%, amplia la guida con il coasting a motore spento e off re il cambio automatico doppia frizione. Oltre alla trasmissione e-DSC 6 - con palette dietro al volante - sarà anche possibile scegliere il tetto panoramico apribile Open Air. All’interno, invece, spazio all’optional del sedile lato guida con funzione massaggio e regolazioni elettriche. Due le soluzioni previste per il display della strumentazione, con grafi ca specifi ca: da 7 o 10,25 pollici, quest’ultimo personalizzabile nelle informazioni.

Kia Picanto, piccola e bella Solo motori a benzina e uno stile ricercato per interni ed esterni. Kia rilancia le sue ambizioni nel segmento A con il restyling della Picanto. La citycar coreana è proposta solo con motorizzazioni tradizionali: niente ibridi quindi, ma i confermati i motori benzina 1.0 a 3 cilindri e 1.2 a 4 cilindri. Il modello mantiene un’ampia abitabilità, con un passo di 2,4 metri, ma con un uno stile, esterno e interno, più ricercato, che culmina con l’allestimento GT-Line. Disponibili quattro nuovi colori esterni e cerchi in lega da 14, 15 e 16”. La plancia off re di serie uno schermo multimediale a sfi oramento da 8”, compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Per la strumentazione un display HD da 4,2”, compatto ma essenziale nelle informazioni.

Lancia Ypsilon, il ritorno di un mito Una delle utilitarie più vendute di sempre in edizione limitata all’insegna della raffinatezza. Una Ypsilon completamente nuova. Ma soprattutto una vera Lancia. Elegante nel design, stilosa nei materiali impiegati per gli interni, e classica nei richiami stilistici alla tradizione Lancia, a partire dalla coda ispirata a quella della mitica sportiva da rally, la Stratos (ed è più lunga di 20 cm). I raffi nati interni sono stati realizzati in collaborazione con la società Cassina, molto curato l’infotainment con un display centrale da 12”. Oltre alla variante elettrica da 156 cv, la nuova Ypsilon è ordinabile anche con motore mild hybrid a benzina, un 1.2 da 100 cv abbinato al sistema a 48 volt, cambio automatico doppia frizione 6 rapporti con possibilità di viaggiare in modalità elettrica per qualche chilometro.

Laxus Lbx, stile seducente Il brand premium rompe la tradizione e presenta un Suv dal look inedito. LBX (Lexus Breakthrough Crossover) è il nome che il Marchio premium di Toyota ha scelto per il suo nuovo Suv ibrido compatto. Lungo 4,19 metri, Lexus LBX è spinto dal sistema ibrido benzina/ elettrico sviluppato da quello di Toyota Yaris Cross, che eroga 136 cv e 185 Nm di coppia. Permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. Dal punto di vista stilistico, scompare la tradizionale griglia a clessidra e il frontale è stato ripensato con un nuovo design. Lateralmente, la LBX ha una linea di cintura abbastanza alta con passaruota svasati, ruote da 18” e un design possente nella parte finale.

