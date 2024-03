I-Move Smartmobility, un nuovo concetto di mobilità sulla Costiera

Una piattaforma innovativa al servizio di un progetto ambizioso, quello di cambiare il concetto di mobilità nella Costiera Amalfitana e Cilentana. E’ l’I-Move “Smartmobility”, un servizio ideato per dare la possibilità agli utenti di interagire su diversi livelli e con diversi service da un'unica applicazione e che grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, consentirà di sapere sempre dove trovare bici, auto o conducenti per affrontare gli spostamenti, ma anche d acquistare ticket per treni o metro, piuttosto che consultarne gli orari in tempo reale. Si tratta di un applicativo che rientra nel sistema imprenditoriale 4.0, la cui nascita, su bando europeo, è stata possibile grazie ai finanziamenti della Regione Campania. La piattaforma di sharing è sviluppata e offerta dal Lucky’s Group, azienda salernitana di comprovata esperienza nel settore dell’automotive e inserita nei registri della Camera di Commercio come Impresa Innovativa. L’amministratore delegato del Lucky’s Group è Paolo Fortunato , che svolge anche la funzione di Mobility Manager , una figura dal 2021 riconosciuta a livello ministeriale che raggruppa chi si occupa di identificare piani di spostamento casa-lavoro o casa-scuola nei comuni con più di 150 mila abitanti e nelle aziende con più di 100 dipendenti. Un doppio ruolo che si è rivelato fondamentale: “Implementare le conoscenze e le esperienze acquisite nel settore automotive con quelle del manager, mi ha dato la possibilità di osservare l'ambiente urbano che ospita ogni giorno i nostri servizi da un doppio punto di vista, di qui l’idea di affrontare questa nuova sfida”.

Una sfida che coniuga la storia del Lucky’s Group, nato come noleggio auto a breve e lungo termine e che, dopo la pandemia del 2020 che ha fermato il mercato automobilistico, ha saputo ripensarsi, capendo in fretta le nuove necessità dei propri clienti e della società, imboccando senza esitazioni la strada del green e della mobilità condivisa: car sharing, bikesharing, scooter sharing, ma anche car pooling e altre forme di noleggio diffuso; Non si esclude grazie anche al decreto Capitali di questi giorni un apertura ad investimenti Private equity. Ora, con I-Move “Smartmobility” sarà possibile e soprattutto semplice cucirsi addosso il servizio più adatto. E’ proprio l’aspetto “sartoriale” del servizio a rivelarsi particolarmente indovinato, soprattutto in vista del cambiamento epocale che si attende con l’apertura ormai prossima dello spot aziendale all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi:

"Sarà una novità ad alto impatto, una leva importante per tutta l’economia – prevede Fortunato –, da luglio sulle nostre piste inizieranno ad atterrare e decollare tantissime compagnie, da Volotea a Easyjet ed in futuro Ryanair , i turisti avranno bisogno di spostarsi agilmente lungo le costiere Salernitane. Noi siamo pronti ad accoglierli, intercettandone le diverse esigenze e fungendo anche da raccordo con il porto Marina d’Arechi, che già da due anni, grazie alla sua conformazione alla sua posizione privilegiata sul Mar Tirreno, consente l’afflusso anche a navi di grossa portata ed è diventato snodo nevralgico per per gli spostamenti da e per le isole”.