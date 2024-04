Roma, Concerto del 1 Maggio: info su strade chiuse e orari metro

Come di consueto, Roma si prepara al Concerto del Primo Maggio, organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Quest'anno, a causa dei lavori alla viabilità che stanno interessando la zona di Piazza San Giovanni, l'evento è stato spostato al Circo Massimo. Le chiusure delle strade circostanti, già dalle prime ore di mercoledì mattina, riguarderanno Via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane Tali chiusure potrebbero essere operative già dalle prime ore del mattino di mercoledì. Per favorire il flusso delle persone sarà istituita un'area di sicurezza accessibile attraverso vari varchi presidiati, tra le quali via dei Cerchi, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo e viale Aventino.