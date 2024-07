Roma, il car sharing arriva a Ostia e Acilia

Il car sharing è una delle soluzioni efficaci ed ecologiche per spostarsi nelle città senza dover usufruire del veicolo privato. Ne giova l'ambiente – qualora la propria vettura fosse a combustione interna – ma anche l'automobilista. Ecco perché da adesso il car sharing a postazione fissa di Roma Capitale, il quale è gestito da Roma Servizi per la Mobilità, si amplia, arrivando anche nel X Municipio.

Nuovi stalli

Dal 28 giugno, infatti, i cittadini che abitano in questa fetta di territorio, e che sono clienti del servizio Car Sharing Roma, possono fruire di 4 stalli (due a Ostia, altrettanti ad Acilia) raggiungibili con tutte le 200 vetture del servizio. Le auto sono a disposizione, per raggiungere le nuove postazioni del X Municipio o per partire verso il Centro, in due modalità:

"one Way" , l'auto si prende in un punto e si parcheggia, sempre su posto riservato, in un altro;

, l'auto si prende in un punto e si parcheggia, sempre su posto riservato, in un altro; classico "round trip", si parte e si posteggia nello stesso stallo.

Come funziona e prezzi

Per attivare il servizio è intanto indispensabile scaricare l'app Car Sharing Roma con le proprie credenziali

prenotare il veicolo. Una volta trovato, bisognerà avvicinarsi a quest'ultimo e aprirlo con l' app usando usando il Bluetooth oppure inserendo la sua targa. Per terminare il noleggio sarà sufficiente parcheggiare l'auto, inserire le chiavi nel vano in cui le si ha trovate ed uscire. Dopodiché bisognerà iniziare la procedura di chiusura con l'app per chiudere il veicolo e concludere quindi il noleggio.

Il Car Sharing Roma prevede inoltre un'iscrizione una tantum e un costo per l’utilizzo del veicolo basato sulla durata del noleggio e la distanza percorsa.

Costo e modalità di iscrizione: individuale 14,90 Euro , famiglia 19,90 Euro e azienda 59,90 Euro ;

, famiglia e azienda ; Costo orario: varia da 1,40 Euro a 3,96 Euro a seconda dell'auto scelta e della fascia oraria;

a seconda dell'auto scelta e della fascia oraria; Costo a km: varia da 0,33 Euro a 0,78 Euro a seconda del veicolo scelto e dei chilometri percorsi.

