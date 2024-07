Concerto dei Coldplay a Roma: tutte le info sulla viabilità

Weekend di grande musica nelle maggiori città Italiane. Mentre Milano si prepara ad ospitare il concerto di Taylor Swift, allo Stadio Olimpico di Roma arrivano i Coldplay . La band britannica si esibirà venerdì 12, sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 luglio, giornate nelle quali saranno attese centinaia di migliaia di persone per assistere allo spettacolo: ecco tutte le informazioni relative alla viabilità che inevitabilmente subirà modifiche in tali date nella zona del Foro Italico.

Roma, per il Giubileo del 2025 l'asfalto sarà green e high tech

Per chi utilizza i mezzi privati

Il Comune di Roma ha già predisposto un piano straordinario per gestire la viabilità e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Divieto di transito, eccetto veicoli autorizzati, su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano - via Alberto Blanc - via Tommaso Tittoni - via Paolo Boselli - viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferrari s IV-Ponte Duca D'Aosta e via Edmondo de Amicis.

Le moto, gli scooter e le biciclette potranno essere lasciati nelle zone preposte nei dintorni dello stadio o nelle nuove aree decentrate "Clodio" e "XVII Olimpiade".

Per chi si muove col trasporto pubblico

Oltre al bus sostitutivo della linea tram 2 tra tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini, si possono utilizzare anche altre 18 linee di bus: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). Inoltre, è possibile usufruire della linea 61, ma sarà necessario poi proseguire verso lo Stadio Olimpico con il 2. Infine, la linea 495, con la fermata di piazzale Flaminio.

Le metro non subiranno alcuna apertura straordinaria.

Metro a Roma, arrivano le telecamere che riconoscono da sole i truffatori