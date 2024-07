Roma, sciopero giovedì 18 luglio: info e orari per treni, metro, bus e tram

Ancora scioperi a Roma , questa volta con cadenza giovedì 18 luglio . A essere interessato sarà tutto il trasporto pubblico, Atac e mezzi periferici di RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Non garantiti quindi metro, autobus, tram, treni urbani ed extraurbani. Lo sciopero è statoindetto dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisa per il rinnovo del CCNL.

Chi aderisce

La fascia interessata sarà quella che va dalle 8.30 alle 12.30. Qualora qualche mezzo di trasporto fosse in movimento nell'orario indicato, si fermerà all'arrivo al capolina, per poi riprendere a sciopero terminato. La manifestazione coinvolgerà anche i dipendenti dei servizi interni, gli ausiliari del traffico, gli addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie. Al contrario, non aderiscono coloro che si occupano della sicurezza, i guardiani, gli ingeneri centrali, i capi tecnici centrali, i portieri e gli addetti ai centralini telefonici.

