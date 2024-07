Roma, altri stop sulla metro A: tratta Termini-Batistini chiusa dal 10 al 25 agosto

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

I lavori sulla metro A

L’Atac intensificherà le attività di cantiere nella Metro A durante il periodo estivo “quando la domanda di trasporto sulla metro diminuisce di circa il 70 per cento, per svolgere alcune lavorazioni di particolare complessità che richiedono una continuità di intervento non compatibile con le normali chiusure serali”, si legge in una nota, dove si spiega anche che su una parte del tracciato sarà installato il nuovo tipo di armamento “Ballast-less”, al posto di traverse e pietrisco, e saranno migliorate le impermeabilizzazioni delle banchine nelle stazioni oggetto di restyling. Interventi che, dice Atac, hanno reso necessaria la chiusura dal 10 al 25 agosto della tratta Termini-Batistini, sui cui saranno attivi i bus, mentre il resto della linea, Termini-Anagnina, sarà regolarmente in servizio, pur mantenendo l'attuale chiusura serale dalla domenica al giovedì.

Atac ha poi voluto ricordare “che i lavori di rinnovo dei binari si concluderanno entro l'apertura dell'anno giubilare, ai primi di dicembre. Le stazioni oggetto di intervento, Spagna, Ottaviano e Furio Camillo, riapriranno fra ottobre e novembre”.

