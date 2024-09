Roma, sciopero venerdì 20 settembre: info e orari per treni, metro, bus e tram

Continuano gli scioperi a Roma , anche questa volta a carattere nazionale. La data interessata è quella di venerdì 20 settembre , in cui sarà a rischio il trasporto pubblico per 24 ore . Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Cobas, Adl, Sgb, Cub e Usb, e nella Capitale ad essere coinvoltà sarà come sempre la rete Atac (anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis (Bus international service).

Fasce orarie e autobus garantiti

Come per ogni sciopero il servizio sarà garantito in alcune fasce orarie: dal suo inizio e fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Nelle altre fasce orarie, quindi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, saranno possibili stop per bus, filobus, metro e ferrotranvia Termini-Centocelle. I primi stop al servizio potranno arrivare nella notte tra giovedì e venerdì sulle linee di bus "N". Saranno invece regolari le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, le linee N saranno regolari, mentre saranno a rischio le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Ricordiamo poi che nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e non sarà assicurato il servizio delle biglietterie nelle stazioni Atac, mentre parcheggi di scambio invece restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Roma, il car sharing arriva a Ostia e Acilia