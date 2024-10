Roma, proroga sulla ZTL Fascia Verde: Euro 4 e 5 continuano a circolare

La Giunta regionale del Lazio ha reso ufficiale la proroga che consentirà ai veicoli diesel Euro 4 di continuare a circolare all'interno della ZTL Fascia Verde di Roma per tutto il 2025, decisione valida anche per i veicoli Euro 5 . L'assessora all'Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e allo Sport, Elena Palazzo ha dichiarato: "Dalla Giunta regionale è arrivato l'ok alla proroga delle limitazioni, permettendo ai diesel Euro 4 e Euro 5 di circolare ancora. Questo ci consentirà di gestire meglio la transizione verso un parco auto meno inquinante, senza però rinunciare agli sforzi per migliorare la qualità dell’aria".

Roma, Metro A: riapre la stazione Spagna

Colonnine di ricarica e sostituzione dei veicoli commerciali inquinanti

Elena Palazzo ha continuato: "Abbiamo già avviato il bando caldaie, con un budget di 3 milioni di euro, destinato ai comuni della Valle del Sacco e all'agglomerato di Roma, per sostituire gli impianti di riscaldamento più obsoleti. Inoltre, stiamo finanziando con 1 milione di euro l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con l’esclusione di Roma Capitale, per favorire una mobilità più sostenibile in tutta la regione".

"Aspettiamo il via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un fondo di 25 milioni di euro da utilizzare dal 2025. Saranno destinati a misure come la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti e delle caldaie responsabili di gran parte delle emissioni di polveri sottili. Inoltre, puntiamo alla realizzazione di nuove piste ciclabili per incentivare forme di mobilità alternative", ha concluso.

Roma, sciopero sabato 5 ottobre: info e orari per treni, metro, bus e tram