Roma, sciopero venerdì 18 ottobre: info e orari per metro, bus e tram

Un ennesimo sciopero provocherà forti disagi a Roma, programmato per venerdì 18 ottobre , a circa due settimane da quello del 5 ottobre. Problamato da Si-Cobas, lo stop coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico della Capitale, per ben 24 ore.

Altri scioperi in programma

A rischio, come sempre, metropolitane, autobus e tram, provocando enormi disagi alla città in vista anche della Festa del Cinema di Roma, evento di punta del mese, nonché quello più importante. Sono assicurate le fasce di garanzia, con i comuni orari: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Potrebbero esserci dei problemi anche per gli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Non assicurati neanche autobus ferrovie ex concesse Metromare e Roma Nord. Inoltre, sin da ora, è stato già programmato un ulteriore scioper da Filt, Cgil/Fit, Cisl/Uilt, Uil/Faisa, Cisal/Ugl e Fna e senza rispetto delle fasce di garanzia, che dovrebbe essere l'8 novembre.

