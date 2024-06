Il post-vendita è fondamentale

Il mercato italiano ha chiuso i primi cinque mesi dell’anno a 735.609 vetture immatricolate. Un po’ più dello scorso anno, dove si erano immatricolate 711.647 vetture nei primi cinque mesi. Gli incentivi sono operativi da inizio giugno. Qualche effetto lo produrranno ma viste le cifre allocate non ci aspettiamo grandi cambiamenti nella domanda. Dati ufficiali di immatricolazione non sono ancora disponibili ma si nota una accelerazione delle vetture elettriche che sembra abbiano già esaurito i fondi dell’incentivo. Questo dato conferma che le elettriche, tra i vari problemi che ne frenano la crescita, si vendono soltanto se fortemente incentivate. I messaggi che manda il mercato italiano sono chiari e non mutano nel tempo. Il simbolo centrale è la Panda che è sempre la più venduta, e da molti anni, e vende più del doppio della seconda classificata, in questo periodo la Dacia Sandero. Scorrendo poi le prime venti più vendute nel nostro Paese, si notano tutte vetture più piccole sia berline che Suv. Chi vuole stabilire una affinità con il consumatore italiano e vendere in volume deve dedicare molta attenzione ai prezzi e al rapporto “value for money”, come dicono gli anglosassoni.