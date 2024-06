Europa, così cadrai in mano ai Marchi cinesi

Dopo il benzina viene l’ibrido, in grande crescita, 20,5% in più dello scorso anno e con oltre un milione e seicentomila immatricolazioni. Al terzo posto viene l’elettrico che cresce del 2,2% a 745.269 ma con una quota di mercato sostanzialmente immutata al 13,4%. Il Diesel continua a perdere quota e volumi e l’ibrido con la spina è sostanzialmente stabile a circa il 7% del mercato. Sono passati parecchi mesi, se non anni, e abbiamo ormai capito che l’elettrico senza forti incentivi non decolla. Rimane un prodotto non in grado di sostituire benzina e ibrido nei volumi di vendita. L’analisi che si trae è che la transizione energetica come impostata dal precedente Parlamento Europeo non funziona e le misure di protezione del mercato con i dazi non hanno valore strategico, tenderanno ad accelerare l’ingresso delle industrie cinesi con proprie fabbriche in Europa. L’Europa non ha una struttura federale ma è divisa in nazioni e a parte futili ingerenze su temi marginali, vedi i tappi di plastica, non ha una politica fiscale comune e neanche una strategia diplomatica comune, in effetti si muove in maniera sparsa e non sarà difficile per le fabbriche cinesi trovare condizioni economiche favorevoli in nazioni europee ospitanti. La stessa politica economica è deficitaria con i Paesi cosiddetti virtuosi che ci vanno giù pesante con i Paesi ad alto debito pubblico. E questo sarà un altro fattore che impedirà una vera integrazione. Insomma, l’Europa non è l’America e se non si dà una mossa, con una strategia sulla transizione energetica condivisa e vincolante per tutti ma economicamente sostenibile, cadrà inevitabilmente tra le braccia dei produttori cinesi che vantano costi nettamente inferiori.