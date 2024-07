La Cina reagisce ai dazi

L’introduzione di dazi all’importazione di vetture elettriche prodotte in Cina iniziato pochi giorni fa, ha provocato una condanna verbale del Governo cinese che minaccia di fare reclamo alla Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina ufficialmente reagisce in maniera aggressiva, ma parallelamente cerca di intavolare delle trattative per ridurre l’impatto dei dazi. La Cina minaccia di introdurre dazi per le vetture prodotte in Europa, e di estenderli anche ad altri settori di forte importazione come vino e prodotti lattiero-caseari. Andando ai numeri il mercato cinese di vetture, compresi i commerciali leggeri è di poco superiore ai 30 milioni. Poco meno di 10 milioni sono le elettriche comprese le ibride con la spina. In Europa non si arriva a 13 milioni e le elettriche sono il 15% circa e stentano a crescere. Le differenze sono gigantesche, allo stato attuale competere con la Cina è una battaglia persa in partenza. I tedeschi hanno impostato una strategia per penetrare il mercato cinese, stanno realizzando volumi e profitti importanti ma in diminuzione per l’alta capacità di competere dei cinesi e per quanto riguarda l’elettrico, per i costi decisamente più bassi di cui godono i cinesi.