Gli incentivi fanno volare le vendite

L’effetto degli incentivi in giugno si è sentito. Le immatricolazioni sono nettamente aumentate rispetto allo stesso mese del 2023. L’aumento è stato del 14,89% con una esplosione dell’elettrico raddoppiato rispetto allo scorso anno. Sono aumentate anche le vetture ibride, le GPL e la benzina. Il diesel, il metano e le ibride con la spina sono rimaste al palo. Dato importante, se anche in presenza di incentivi queste motorizzazioni non ne hanno beneficiato. È un messaggio forte in negativo di cui va tenuto conto. Il consumatore italiano preferisce le vetture a benzina e a gas perché meno caro, e poi è pronto a comperare più elettrico se reso accessibile per il prezzo. Un mercato per l’elettrico c’è, certamente no al 100%, ma una parte limitata di consumatori lo considera pur con le incertezze e le problematiche non risolte. Le immatricolazioni sono aumentate anche per effetto di contratti in attesa degli incentivi per essere registrati. I nuovi ordini di vetture stentano a crescere e in questa prima metà di luglio non si è notato un aumento di traffico nei saloni. In sostanza gli incentivi, peraltro limitati nell’entità, non riescono a stimolare in modo chiaro e permanente il consumatore all’acquisto di una nuova auto. Siamo ancora nettamente sotto il 2019, ultimo anno prima della contrazione economica globale provocata dal Covid.