Una strategia da rivedere

Le vetture elettriche vendono, ma non al 100%, se incentivate. Questo è il responso del mercato dopo anni di spinta verso l’elettrico. La UE ha introdotto dei limiti di emissione di CO2 per le nuove immatricolazioni e chi li supera è soggetto a pagare penalità , anche salate. Le penalità sono già in atto e hanno colpito alcune case costruttrici. La misura è di 95 euro per ogni grammo di CO2 a chilometro che supera i limiti stabiliti che ogni anno diventano più stringenti. Questo per ogni vettura nuova che viene messa sul mercato. In tale modo le somme dovute alle penalità potrebbero diventare svariati milioni e anche miliardi di euro per le Case Auto. Inoltre, le Case devono presentare un piano di riduzione delle emissioni e la mancate elaborazione potrebbero portare ad altre penalità. Ci troviamo di fronte a un “cul de sac”. Il mercato non assorbe tutte le vetture elettriche programmate, e senza incentivi l’elettrico langue. In Germania e Svezia, tra i Paesi che si pensava più propensi alla conversione energetica, gli incentivi all’acquisto dell’elettrico sono terminati lo scorso anno e da allora le vendite si sono ridotte di molto. Come se non bastasse i produttori e l’industria della componentistica hanno fatto ingenti investimenti per l’elettrico, ma il ritorno è nettamente al di sotto dei piani di sviluppo elaborati. Non ci voleva uno scienziato per prevedere questo collo di bottiglia.