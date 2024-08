Il caso tariffe importazioni

La Cina, per il momento, sembra non reagire in maniera muscolare e scomposta alle tariffe, ma si comporta nel modo in cui un Paese Occidentale avrebbe fatto, ricorre alle norme dei trattati internazionali per tutelare la propria industria e gli scambi commerciali. Un cambiamento di strategia rispetto alle prime dichiarazioni dove si parlava di misure uguali e contrarie verso la UE, introducendo tariffe sui prodotti più sensibili per l’Occidente. In effetti si rimane sorpresi di fronte a questo comportamento della Cina e vedremo cosa accadrà in seguito, ma certamente è interessante la scelta fatta. Ora in attesa del parere della WTO, rimane il problema di fondo di come uscire in maniera intelligente e pragmatica dal diktat del 2035 soltanto elettrico che è l’innesco del problema di fondo. Cosa dobbiamo fare per salvaguardare gli interessi dell’industria automobilistica europea e cosa dobbiamo fare per ridare al consumatore medio le vetture che desidera, senza penalizzarlo nel costo e nell’utilizzo. La nuova Commissione nata dopo le recenti elezioni europee, per il momento, non si pronuncia sul 2035. Dovrà farlo perché le tariffe non sono e non possono essere la soluzione indipendentemente da quello che dirà l’organizzazione mondiale dei commerci. Il tempo passa, l’elettrico è sempre più per gli alti spendenti. Si parla da tempo di vetture elettriche per la classe media e al di sotto dei ventimila euro. Rimane poi di produrle a margini accettabili per l’industria europea. Per i cinesi, di contro, è più facile fare profitti con le vetture piccole. Il pallino è in mano alla UE che dovrà decidere cosa fare al di là delle tariffe