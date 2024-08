Come saranno gli pneumatici del futuro: green, performanti e da acquistare online

La pandemia prima e lo scoppio del conflitto in Ucraina poi hanno messo a dura prova la tenuta del mercato degli pneumatici , soprattutto in Europa. Le vendite hanno subito un brusco rallentamento, specie per i segmenti delle gomme stagionali (estive e, in misura minore, invernali), tant'è che solo di recente il mercato ha colmato in buona parte il gap rispetto al periodo pre pandemia.

Le previsioni per i prossimi anni sono di segno positivo; secondo alcune stime di settore, infatti, nel giro di un decennio, il mercato globale dovrebbe raggiungere un valore complessivo superiore ai 300 miliardi di dollari, a fronte di una crescita media annua del 4,9%. Ma come saranno gli pneumatici del futuro? La risposta a questa domanda è piuttosto complessa, in quanto l'industria delle gomme per automotive è alle prese con mutamenti di natura commerciale, tecnologica e normativa.

L'evoluzione dei canali di vendita: il 'caso' Euroimport Pneumatici

Un aspetto meno evidente, ma comunque rilevante, dell'attuale mercato degli pneumatici di ricambio è l'evoluzione del ruolo dell'e-commerce. Da un lato, le vendite online rappresentano ancora una quota minoritaria rispetto ai canali tradizionali; dall'altro, la crescente integrazione tra realtà fisiche e digitali sta modificando le abitudini di acquisto da parte dei consumatori. Non stupisce, quindi, come i rivenditori che implementano la propria presenza in rete non si limitino più ad offrire un 'catalogo' digitale a mo' di vetrina, ma tendano ad integrare l'offerta commerciale con servizi accessori. Lo scopo, come si può facilmente intuire, è quello di agevolare non tanto (o, comunque, non solo) il processo di acquisto ma anche quello relativo alla scelta del prodotto da comprare.

Un esempio significativo, in tal senso, è costituito da Euroimport Pneumatici, un rivenditore specializzato che opera nel settore tramite il proprio shop online. Fondata nel 2009, l'azienda si è imposta come vero e proprio punto di riferimento sul mercato italiano degli pneumatici di ricambio, offrendo un catalogo completo di gomme estive, invernali e quattro stagioni per veicoli a quattro ruote, nonché per moto e scooter. A distinguere Euroimport Pneumatici, però, è il ventaglio di servizi dedicati al cliente pre e post vendita; in particolare, l'azienda consente di usufurire del montaggio degli pneumatici acquistati online presso una delle oltre duemila officine meccaniche convenzionate presenti in tutta Italia. In tal modo, si agevola ulteriormente il cliente, liberandolo anche dall'onere di dover organizzare l'intervento di sostituzione delle gomme. Questo, infatti, è uno degli aspetti che tendenzialmente scoraggia gli automobilisti rispetto al possibile acquisto di pneumatici online; inoltre, la spedizione gratuita offerta da Euroimport costituisce un ulteriore incentivo (anche in considerazione del fatto che gli utenti tendono a fare ricerche in rete con lo scopo di risparmiare).

Più in generale, l'e-commerce darà certamente il proprio contributo all'ulteriore sviluppo commerciale del settore, favorendo l'accesso - da parte degli utenti - ad informazioni di carattere tecnico e prestazionale dei prodotti di nuova generazione.

Sostenibilità e performance

Gli pneumatici del futuro saranno sviluppati e realizzati tenendo sempre più in considerazione questi due aspetti. La maggior parte delle aziende di settore ha già fatto molta strada in tal senso, mettendo a punto soluzioni in grado di ridurre - a tutti i livelli - l'impatto ambientale dei propri prodotti. Come? Utilizzando, ad esempio, materiale riciclato, oppure sostituendo polimeri di origine chimica con fibre o materiali naturali, spesso recuperati dagli scarti della lavorazione agricola. L'obiettivo, in ogni caso, è quello di diminuire l'impiego di materia prima vergine. Al contempo, il focus sulle performance ha anch'esso un risvolto 'green': gli pneumatici del futuro dovranno essere sempre più resistenti all'usura, al fine di offrire agli automobilisti un ciclo di vita più duraturo e ridurre, nel tempo, la quantità di rifiuti da smaltire.