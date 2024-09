Mercato: +3,9% nei primi 7 mesi

Il mercato europeo nei primi sette mesi del 2024 è cresciuto poco, 3,9% rispetto al 2023 ed è circa il 20% in meno del 2019. Situazione complicata, prezzi elevati poche vetture piccole e quelle ancora prodotte sono molto care rispetto a prima della pandemia. Le elettriche ristagnano. Secondo i dati UNRAE 1.093.808 sostanzialmente come lo scorso anno. Sorprendente il calo di vendite in Germania e Svezia 20% circa in meno, dovuto allo stop agli incentivi. Le ibride con la spina rimangono al palo, poco più di mezzo milione nei sette mesi. Le più vendute sono le vetture a benzina, 2.764.606. Le ibride che comprendono però anche le leggere sono in netto aumento 2.392.884. Quello che sorprende è la vendita delle diesel, circa novecentomila in sette mesi. Mercato quindi che non premia le elettriche ma continua a vendere in grande numero le endotermiche e si rivolge alle ibride che sono facili per fare il pieno e inoltre risparmiano anche sulle emissioni di CO 2. Per il momento il mercato in Europa è largamente dominato dai tedeschi che hanno collettivamente una quota del 37,7% di vetture a fatturato unitario molto al di sopra della media. A ruota seguono i francesi con una quota del 26,1% del mercato. I giapponesi tutti insieme hanno una quota del 14,2%, la metà è Toyota in continua e costante crescita. Strategica la scelta dell’ibrido fatta alla fine del secolo scorso.