Servizi e usato la sfida cinese

I cinesi negli anni hanno esportato vari tipi di prodotto non automobilistico in Europa. Sono entrati con prezzi bassi e qualità non al livello dei prodotti occidentali. Ora sembra che abbiano capito il valore commerciale della qualità per la reputazione e la ripetizione dell’acquisto. Nell’auto il rapporto con il cliente europeo è tutto da costruire ma sicuramente gli standard di qualità del prodotto e dell’assistenza post-vendita debbono essere competitivi con i maggiori brand europei e mondiali. L’incognita per il momento è la reazione dei clienti che sono bombardati di informazioni sulla capacità competitiva dei cinesi a costruire vetture elettriche. Le vetture elettriche tuttavia non attraggono i clienti italiani e molto poco i clienti europei e allora i Costruttori cinesi dovranno cercare il contatto con il mercato anche attraverso le vetture tradizionali. I commenti che si sentono in giro sulle vetture tradizionali endotermiche cinesi sono di stupore nel notare come queste vetture siano sostanzialmente in linea con le altre del mercato. Materiali, stile e sensazione di qualità sono comparabili alle altre automobili che si vendono in Italia e in Europa. Ma la qualità si valuta nel tempo e poi un brand di valore mantiene un buon prezzo e una buona richiesta anche per le vetture usate. E questi valori sono in attesa di conferma per il prodotto cinese.