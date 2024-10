La crisi di Stellantis

Siamo enormemente distanti e Tavares non ha presentato un solido programma per raggiungere questo obiettivo. John Elkann si è defilato, ma l’erede degli Agnelli è lui, e dovrebbe tutelare oltre Stellantis, anche le componenti italiane del gruppo: FIAT , Maserati, Lancia e Alfa Romeo . I Brand italiani sono in crisi e rischiano di sparire nei prossimi anni. Lo scudo di Elkann di fronte ai parlamentari italiani è stato Tavares che non si è reso conto della rappresentanza che i parlamentari hanno del popolo italiano. Il rispetto dovuto a una commissione parlamentare è il rispetto che si deve a un’intera nazione. Viste le risposte e le proposte che il CEO ha dato ai parlamentari c’è da restare stupiti per l’arroganza e la supponenza. Per costruire un milione di veicoli in Italia ha detto di avere bisogno di un milione di clienti. Questa è un’affermazione che grida vendetta, i veicoli si vendono in parte nel paese dove si producono e per la maggior parte si esportano. Sta a Stellantis costruire vetture che si vendono. Ha poi battuto uno dei tasti preferiti, ovvero il costo di produzione, affermando che costruire in Italia è più caro. Sorprendenti allora la notevole diminuzione dei margini a livello mondiale che Stellantis ha consuntivato di questi tempi. Ha poi affermato che per vendere l’elettrico ha bisogno di incentivi. Proposta totalmente fuori contesto. Mi chiedo cosa sarebbe successo se un CEO italiano avesse fatto dichiarazioni di questo tipo a una audizione di parlamentari francesi.