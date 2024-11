La Cina fa la voce grossa

In Cina nei primi 9 mesi di quest’anno si sono prodotti più di 21 milioni di veicoli, un po’ di più di Europa e USA messi insieme. Di questi 21 milioni circa un terzo sono i NEV. BYD in questo settore ha fatto la parte del leone e ha venduto oltre due milioni e settecentomila veicoli, risultando di gran lunga il numero uno in Cina. L’obiettivo di crescita dei produttori cinesi è sul mercato interno ma ancora di più sono focalizzati ad aumentare in maniera sostanziale le esportazioni. Difficile se non impossibile esportare negli USA dove si sono fissate severe barriere doganali all’ingesso, molto più facile entrare in Europa, per il momento con le vetture endotermiche e ibride e poi con le elettriche magari prodotte direttamente in Europa per bypassare i dazi. Negli Stati Uniti l’amministrazione Biden ha introdotto dazi all’ingresso pari al 100% per l’elettriche cinesi, per proteggere i produttori interni. In Europa è sempre tutto molto più complesso. I dazi doganali sono stati introdotti ma non con l’accordo di tutti i produttori. BMW , Mercedes e VW si sono opposti alla decisione perché temono che una ritorsione del Governo cinese avrebbe effetti negativi sulla esportazione in Cina.