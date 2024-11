Serve avvicinarsi al consumatore

Gli acquisti di automobili in Italia continuano a frenare e in Europa non va meglio. L’anno era iniziato con dei volumi leggermente in aumento, niente di esaltante e ancora molto distanti dagli acquisti che gli italiani facevano prima del Covid. Circa il 20% in meno. Negli ultimi mesi si stanno vendendo meno automobili rispetto allo scorso anno. Una situazione preoccupante che non vede vie d’uscita rapida, considerando che da gennaio scattano le penalità milionarie a carico dei Costruttori che non rispettano il nuovo livello medio di emissioni di CO2. Se le multe rimangono in vigore i Costruttori ridurranno la vendita delle vetture tradizionali e punteranno sull’ibrido con la spina e sull’elettrico che oggi non si vendono perché cari, oltre tutti i problemi di ricarica. La soluzione alcuni la vedono nei dazi ai cinesi e negli incentivi agli acquisti. Non è così che si cura il malato. Il grande Marchionne, l’ultimo vero gigante del mondo dell’auto, considerava gli incentivi un problema più che una soluzione. Un anticipo di acquisto che si sarebbe scontato alla fine degli incentivi. Tutto vero.