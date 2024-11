C’è bisogno di chiarezza

Siamo a metà novembre e la Commissione Europea politicamente rimane in una via di mezzo. Ursula von der Leyen è stata confermata Presidente ma politicamente la sua maggioranza non decolla, anzi si divide nella nomina di due Vicepresidenti esecutivi. Le ultime elezioni hanno visto l’elettorato andare verso i conservatori con una diminuzione dei Verdi mentre la Commissione è sostenuta da una maggioranza di centrosinistra. Popolari, socialisti e liberali. L’industria dell’auto ha bisogno di sapere al più presto se la transizione energetica, così come voluta dalla precedente Commissione a trazione Verdi e decisamente bocciata dal mercato, stia ancora in piedi o verrà riformulata. Sono in ballo decine di miliardi di penalità da pagare nel 2025, per chi non rispetta il limite di emissioni medie di 93,6 grammi di CO2 a chilometro per le nuove immatricolazioni. In attesa i Costruttori si stanno organizzando e pensano di vendere più elettrico e più ibrido (plug-in) con la spina che ridurrebbe di molto il livello medio di CO2. Operazione tutt’altro che agevole. L’ostacolo principale sono i prezzi. Il consumatore si è indirizzato ormai verso l’ibrido senza spina, che rappresenta quasi la metà degli acquisti.