Il mercato è in stallo

I mesi passano e il mercato dell’auto in Europa rimane uguale a se stesso e in profonda crisi. In dieci mesi si sono vendute meno di 11 milioni di automobili. Ne mancano almeno 2 milioni per tenere gli impianti occupati e garantire un rinnovo del parco adeguato. I cinesi stanno avanzando ma i Costruttori europei non hanno una strategia per frenare l’ erosione dei volumi. Dal prossimo gennaio poi, scattano le penalità per le emissioni medie di CO2 oltre 93,6 grammi a chilometro per le nuove immatricolazioni. La penalità sarà di 95 € per ogni grammo eccedente. Il calcolo si fa moltiplicando l’eccedenza di emissioni per 95 e poi per il numero totale di veicoli venduti nell’anno. Per esempio, se un Costruttore ha un’eccedenza di 5 g/km e ha venduto 100.000 veicoli, la multa sarà: 5 g/km moltiplicato 95 €, moltiplicato 100.000 = 47.500.000. Le sanzioni vengono versate nel Bilancio Generale dell’Unione Europea e i fondi possono essere utilizzati per progetti ambientali, per ricerca e sviluppo di tecnologie pulite e investimenti in infrastrutture per la mobilità sostenibile. Se il quadro normativo non cambia, i Costruttori rischiano grosso, decine di miliardi.