Adesso tocca a Elkann

Carlos Tavares se n’è andato lasciando una situazione di crisi in Europa e in USA. Nel terzo trimestre di quest’anno ha venduto il 20% in meno globalmente e il 36% in meno in USA. Ora bisogna ripartire e concordare una strategia che sia il frutto di una lettura non conflittuale dei rapporti con i concessionari e istituzioni e realistica per quanto riguarda la transizione energetica. I Marchi da gestire sono 15, tantissimi, tra Europa e USA. La razionalizzazione delle piattaforme già in atto farà realizzare importanti economie di scala per i prodotti di volume mentre per i brand prestigiosi come Maserati ed esclusivi come Jeep investimenti dedicati sono indispensabili per competere in un mercato globale. Tavares era, almeno negli ultimi tempi, un uomo solo al comando con 40 manager di qua e di là dell’oceano che riportavano a lui. Troppi e stile manageriale top down, che non ha creato una catena di comando dove individuare due o tre candidati interni alla successione.