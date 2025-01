Emissioni e penalità: lo spettro

Il 2025 appena iniziato è un anno strategicamente di svolta per l’industria automobilistica in Europa. Per non aff ondare, deve essere risolto l’assurdo diktat della UE relativamente alle penali da pagare sulle emissioni eccedenti i 93,6 grammi per chilometro di CO2. Nel 2024 abbiamo chiuso a 115 grammi. Lo spettro di milioni di euro di penalità sta portando i Costruttori a prendere decisioni di off erta che penalizzeranno comunque i volumi ma anche i margini, non andando peraltro incontro ai desiderata dei clienti. Si dovranno vendere più vetture elettriche e più ibride plugin ma non sarà facile, perché si calcola che per non pagare penali queste vetture dovranno rappresentare più del doppio dei volumi attuali. Un’auto, diversamente da quello che per anni hanno sostenuto alcuni, non è una commodity, al contrario ha in sé criteri tangibili come il prezzo e le caratteristiche tecniche ma anche i valori intangibili ed emotivi che il brand è stato in grado di trasferire al mercato.