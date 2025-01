Mercato in crisi

Se consideriamo il +0,9% un dato positivo allora dobbiamo essere contenti, ma la situazione del mercato dell’auto in Europa è abbastanza critica. Nel 2024 il’utomotive ha sofferto pesantemente in molti Paesi e le vendite complessive sono state di 12.963.614 vetture, sotto all’1% di crescita globale. Complici di questa situazione sono la crisi economica, la disponibilità di spesa dei cittadini e l’aumento dei prezzi delle vetture. Negli ultimi anni, da pre-Covid a oggi, il prezzo medio delle auto è cresciuto di oltre il 20%, e anche se Unrae lo giustifica “...in termini di dispositivi di sicurezza (ADAS) e di infotainment, il valore di una vettura nel 2024 non è neanche paragonabile a quello della stessa vettura nel 2019”. Anche la transizione verso la mobilità a zero emissioni risente di questa crisi del mercato che è passato dal 15,4% al 15,7% dell’anno precedente. Ben lontana dalle aspettative dell’UE che doveva essere sopra al 20%. Se analizziamo la percentuale dei cinque principali Paesi del Vecchio Continente, che rappresentano il 69,9% delle immatricolazioni in Europa, ci rendiamo conto che solo il Regno Unito si è avvicinato all’obiettivo con il 19% del mercato di BEV. Gli altri principali mercati o sono calati, come la Germania che è passata dal 18,4% al 13,5%, o sono rimasti simili al 2023: Francia al 16,9% dal 16,8% del 2023; Italia al 4,2%; Spagna al 5,6% dal 5,4%. Ora bisogna capire se l’UE vuole proseguire la sua politica di sanzioni o pensare a delle soluzioni.

