Il mercato cinese avanza

I l mercato dell’auto in Europa nel primo trimestre rimane piatto sostanzialmente uguale allo scorso anno. Le automobili più in domanda sono le ibride che rappresentano più di un terzo del mercato. Poi vengono le auto a benzina, in calo ma sempre rilevanti, il 30% circa del mercato. Le vetture Diesel sono scese sotto il 10%. Le elettriche sono in crescita e sfiorano il 17%, mentre le ibride plug-in stentano a crescere per il momento. Tra i modelli più venduti troviamo vetture dei produttori francesi e tedeschi, tutte intorno ai quattro metri ed economicamente accessibili per il consumatore medio. I cinesi crescono e comunicano in continuazione lanci di nuovi modelli, molti ibridi e plug-in. Sul mercato c’è la sensazione che qualcosa di importante e di innovativo sia in procinto di sconvolgere gli equilibri consolidati da decenni. I cinesi con approccio pragmatico, presentano sì modelli elettrici ma vendono soprattutto automobili ibride e anche a combustione interna.