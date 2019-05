MAK, cerchio speciale per celebrare Leonardo da Vinci

Per omaggiare il genio di Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla scomparsa, MAK, azienda bresciana di Carpenedolo specialista dei cerchi in lega, ha realizzato la ruota MAK Special Edition, ispirata all’Uomo Vitruviano, una delle opere più celebri di Leonardo, conosciuta a livello mondiale, unione simbolica tra arte e scienza, tra Uomo, Terra e Universo.

Una perfezione di rapporti, di regole e di proporzioni. MAK cerca di realizzare i propri prodotti in questa scia virtuosa. I cerchi in lega aftermarket per essere apprezzati rispetto a quelli di serie devono possedere un quid in più e garantire funzionalità e sicurezza anche per rispondere a requisiti tecnici e di omologazione sempre più stringenti. Nello stesso tempo incontrare il gradimento estetico (elemento fondamentale) del pubblico e se possibile anticipare le tendenze. Un esercizio di equilibrio generale, insomma, e MAK cita Leonardo, non a caso.