Renault Zoe elettrica, sconti sul noleggio per chi compra casa

La svolta green è destinata, negli anni avvenire, a rivoluzionare il mondo delle quattro ruote. Oltre ai modelli a batterie in costante uscita, si segnalano anche iniziative tra brand automobilistici e aziende operanti in altri settori per promuovere la mobilità sostenibile. L’ultima collaborazione in tal senso vede protagonisti, in Francia, la Renault e il gruppo immobiliare Kaufman & Broad in Feel Wood, un progetto che vuole promuovere stili di vita più ecosostenibili.

RENAULT ZOE ELETTRICA A NOLEGGIO AGEVOLATO

L'intesa tra la Renault e il gruppo immobiliare prevede agevolazioni per chiunque acquisti una casa a basso impatto ambientale a Villepreux, cittadina francese vicino Versailles. I clienti della Kaufman & Broad potranno infatti noleggiare a tasso agevolato una Renault Zoe in allestimento Life. Il finanziamento dura 37 mesi al costo di 90 euro al mese, con un risparmio di 60 euro netti mensili. Inoltre, il contributo iniziale per noleggiare la Zoe sarà di soli 1.000 euro, invece dei 6000 previsti, grazie alla detrazione per il bonus ecologico e alla parte messa a disposizione dal gruppo immobiliare.

Renault Zoe Star Wars: tutte le foto

COLONNINE DI RICARICA IN CASA

L’offerta ecosostenibile dei due Marchi francesi prosegue con la dotazione in ognuna delle abitazioni acquistate nella cittadina di un wallbox in garage per ricaricare l’automobile, in modo da contribuire alla diffusione e l’utilizzo della Zoe e delle auto elettriche.

LE DICHIARAZIONI DI RENAULT

Zero emissioni e zero impatto ambientale sono gli obiettivi primari del programma Feel Wood, come ha spiegato il direttore della Divisione Veicoli Elettrici Renault, Gilles Normand: “Il Gruppo Renault si prefigge l’obiettico ambizioso di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Siamo felici di contribuirvi ancora una volta. Oggi grazie alla partnership che abbiamo stretto con Kaufman & Broad. Questa prima applicazione concreta dimostra l’importanza di andare oltre il semplice veicolo per costruire soluzioni accessibili e facili da vivere intorno al veicolo elettrico”.